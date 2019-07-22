https://static.news.ru/photo/2b98765a-ac56-11e9-be01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в начале июля в Республике Ингушетия. Там на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий.

Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).

При этом наиболее низкий коэффициент напряженности на рынке труда наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1, сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Ранее News.ru писал о том, что в России начинает развиваться сфера роботизации. В настоящее время роботов используют для автоматизации рутинной работы, освобождая тем самым ресурсы для решения более сложных задач. Поэтому количество низкоквалифицированной рабочей силы с каждым годом будет уменьшаться, а количество мест, где требуются знания и умения — возрастать, уверен глава направления роботизации компании Bell Integrator Кирилл Филенков.