https://static.news.ru/photo/9df81c22-7467-11e9-8e4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Общероссийская общественная организация «Российское общество неонатологов» выступила в защиту врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра Сушкевич Элины, задержанной по делу о гибели недоношенного младенца.

Уточняется, что медику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она обвиняется по статье 105, часть 2 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».

Медицинское сообщество крайне обеспокоено тем, что наша коллега, на счету которой сотни спасённых жизней, тысячи вылеченных детей, сейчас лишена возможности исполнять свои должностные обязанности, — говорится в обращении, которое приводит РИА Новости .

Кроме того, в поддержку Сушкевич выступил фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, она родила живого мальчика, которому для поддержания жизнедеятельности необходимо было ввести дорогостоящий препарат, однако Сушкевич этого не сделала, поэтому малыш скончался. При этом, по версии следствия, подозреваемая внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности.

Ранее News.ru писал о том, что врачи из Сан-Диего спасли ребёнка, родившегося на 23-й неделе беременности. Девочка была размером с большое яблоко и весила всего 245 граммов. Преждевременные роды были необходимы после того, как было обнаружено, что ребёнок не набирает вес, а жизнь матери находится в опасности.