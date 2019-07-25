https://static.news.ru/photo/e0725cc4-52a8-11e9-a838-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Denis Kogevnikov/Russian Look/Global Look Press

Власти Иркутской области ответили главе Росприроднадзора Светлане Радионовой на слова о возможности экологической катастрофы в регионе, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, ликвидировать загрязнение на заброшенном предприятии «Усольехимпром», чтобы избежать возможной экологической катастрофы, невозможно, так как на это у региональных властей нет никаких полномочий.

При этом он призвал не сравнивать «Усольхимпром» с Чернобыльской АЭС, однако признал, что ситуация на заводе действительно очень серьезная.

Почвогрунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами. Но даже это не дает права серьезным учёным на некорректные сравнения «Усольехимпрома» с Чернобылем, —приводит РИА Новости слова министра.

Ранее News.ru писал о том, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС. По её словам, экологии страны угрожает предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, занимающееся производством хлора и других химических веществ. Радионова пояснила, что собственники бросили предприятие на произвол судьбы, притом что территория комбината нуждается в демеркуризации из-за сильного загрязнения ртутью.