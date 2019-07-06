https://static.news.ru/photo/719ffd16-9fff-11e9-87e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Разбор и вывоз жилых домов, которые были смыты наводнением в городе Тулун, предполагается начать 7 июля. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Там уточнили, что речь идёт о строениях, определить адреса и владельцев которых невозможно. Вывоз будет осуществляться в присутствии комиссии, в которую войдут представители МВД и администрации муниципалитета.

При этом владельцам таких домов рекомендовали обращаться в органы местного самоуправления либо к членам комиссии, работающим на месте, отметили в областном правительстве .

Ранее News.ru писал, что более 300 домов, смытых мощным потоком воды, образовали «затор» под мостом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Лишь сутки спустя после того, как вода частично спала, обломки строений река отправила дальше по течению.

Наводнение в регионе началось в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. Погибли 22 человека, судьба ещё 11 до сих пор неизвестна. 410 местных жителей госпитализированы. На восстановление потребуется 28 млрд рублей.