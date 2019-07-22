https://static.news.ru/photo/7507779c-ac55-11e9-9015-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Повышенное содержание ртути в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области, обнаружили сотрудники Россельхознадзора. В лаборатории химико-токсикологических исследований Нижегородского референтного центра ведомства было проверено 16 образцов.

По результатам проверки в шести образцах грибов было выявлено превышение от 1,5 до 2,4 раза предельно допустимой концентрации по ртути в подберёзовиках, подосиновиках и белых грибах из Дальнеконстантиновского, Уренского, Арзамасского, Лукояновского, Семеновского и Богородского районов Нижегородской области, – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости .

Отмечается, что в исследованных образцах свинушек и лисичек превышения концентрации тяжёлых металлов не обнаружено. Не нашли вредных веществ и в грибах из Борского и Выксунского районов.

Ранее News.ru писал, что сотрудник факультета биологии МГУ Максим Дьяков рекомендовал перед сбором изучать экологическую карту местности, поскольку грибы впитывают в себя вредные вещества: тяжёлые металлы, радионуклиды и пестициды.