https://static.news.ru/photo/9d6c4bac-a7ac-11e9-b260-fa163e074e61_1024.jpg Тамара Плетнёва Фото: Сергей Булкин/News.ru

Количество приёмных детей в одной семье было бы разумным ограничить. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Она уточнила, что такого законопроекта нет, однако заявила, что готова поддержать его, если соответствующая инициатива появится.

Депутат напомнила, что ранее эту тему поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова, и назвала ситуацию, когда семья усыновляет десять и более детей, меркантильностью, передаёт РИА Новости . В России приёмные родители имеют право на получение тех же доплат, что и биологические родители. Помимо этого, предусмотрен целый ряд других пособий и льгот, которые могут получить опекуны.

Помимо этого, Плетнёва выступила против усыновления детей однополыми парами. По её мнению, у ребёнка должна быть классическая семья — мама и папа. Всё иное, убеждена депутат, противоестественно и возникает, когда «в голове созревает всякая дурь».

Ранее, как писал News.ru, против усыновления детей однополыми семьями высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В противном случае, уверена она, это может привести к вырождению человечества.