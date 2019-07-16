Количество приёмных детей в одной семье было бы разумным ограничить. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
Она уточнила, что такого законопроекта нет, однако заявила, что готова поддержать его, если соответствующая инициатива появится.
Депутат напомнила, что ранее эту тему поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова, и назвала ситуацию, когда семья усыновляет десять и более детей, меркантильностью, передаёт
Помимо этого, Плетнёва выступила против усыновления детей однополыми парами. По её мнению, у ребёнка должна быть классическая семья — мама и папа. Всё иное, убеждена депутат, противоестественно и возникает, когда «в голове созревает всякая дурь».
Ранее, как писал News.ru, против усыновления детей однополыми семьями высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В противном случае, уверена она, это может привести к вырождению человечества.