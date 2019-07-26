https://static.news.ru/photo/f4b44860-af95-11e9-be29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Елена Ямпольская предложила разрешить демонстрировать атрибутику Третьего рейха в компьютерных играх. Поправку об этом она подготовила ко второму чтению законопроекта, уточняющего правила использования такой символики в произведениях искусства и науки.

Ко второму чтению председатель комитета по культуре разработала и направила в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки, разрешающие использование нацистской символики в деятельности музеев и реконструкторов, а также в компьютерных и видеоиграх, — говорится в сообщении пресс-служба фракции.

Рассматриваемый документ призван устранить пробел в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Первый запрещает показ нацисткой символики, а второй — использование её в любой форме. Таким образом, все картины о Великой Отечественной войне были незаконными.

Как писал News.ru, число россиян, привлечённых к ответственности за применение нацистской символики, за последние 10 лет существенно возросло. Основным наказанием за это правонарушение является штраф до 2 тыс. рублей, или до 2,5 тыс. рублей — в случае сбыта продукции с такой символикой.