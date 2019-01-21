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В Госдуме поддержали блокировку фейковых новостей

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, определяющий процедуру блокировки недостоверных, искажающих факты, так называемых, фейковых новостей.

«С учётом большого количества предложений о поддержке концепции законопроекта комитет предлагает поддержать его к рассмотрению в первом чтении», — цитирует ТАСС главу комитета Леонида Левина.

Ранее News.ru писал, что в прошлом году в интернете было опубликовано 20 923 выдуманных сообщения — это на 5 тыс. больше, чем в 2017-м. При этом средства массовой информации эти новости стали публиковать меньше. Популярные фейковые темы аналитики компании «Медиалогия» вычислили по индексу цитируемости. На первом месте в рейтинге 2018 года — новость о признании в Москве однополого брака, заключённого россиянами в Дании. На втором месте — «кокаин, который доставили из Аргентины в Россию на самолёте секретаря Совбеза Патрушева». Тройку самых известных фейков замыкает «Самый современный робот из телерепортажей о форуме в Ярославле оказался ростовой куклой».


#госдума #новости
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