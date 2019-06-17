https://static.news.ru/photo/3cd5f622-9117-11e9-bebe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Ужесточение ответственности, в том числе уголовной, за нарушения правил дорожного движения является действенным методом борьбы за безопасность на дорогах. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

На сегодня это один из важнейших инструментов влияния на пьяных водителей, на людей, которые потенциально готовы выпить и потом совершить не пойми что, — цитирует депутата RT .

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за так называемые пьяные ДТП. Согласно новым нормам, виновника аварии в случае причинения тяжкого вреда здоровью могут лишить свободы на срок до семи лет, приговорить к принудительным работам до пяти лет и лишению права занимать определённые должности в течение трёх лет.