Высокая лавиноопасность объявлена в горах КБР

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ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике объявило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах региона выше 1,5 тыс. метров.

«С 18:00 мск 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно», — говорится в сообщении МЧС.

Вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных со сходом лавин, в регионе высока.

Ранее News.ru писал, что движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, оказалось закрытым из-за сошедшей лавины. Магистраль закрыли в 5:40 мск из-за лавин, сошедших в районе Рокского туннеля. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопроводили их в безопасное место. Пострадавших нет.