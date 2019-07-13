https://static.news.ru/photo/4135e9a0-a66d-11e9-b7f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе москвичей ждёт небольшое, но заметное потепление.

Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной, — отметил синоптик.

Столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Атмосферное давление подрастёт и будет близко к норме.

В среду, 17 июля, метеорологи ожидают приближение южного циклона. Текущие расчёты показывают, что в столице пройдут дожди, вероятно усиление ветра. Если они подтвердятся, то будет выпущено штормовое предупреждение. К конце недели погода должна немного улучшиться, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, исследование швейцарских учёных показало, что к 2050 году из-за глобального потепления средняя температура в Москве может подняться на 5,5 градуса.