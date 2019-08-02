https://static.news.ru/photo/42ed0ed2-b503-11e9-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Регистрация автомобилей, водители которых отказываются убирать не соответствующую нормативам тонировку стёкол, может быть аннулирована.

Кроме того, данная санкция может быть применена и за ряд других несанкционированных изменений в конструкции автомобиля. Например, модификацию системы выхлопа или занижение подвески.

В управлении ГИБДД по Свердловской области пояснили, что наказываться аннулированием регистрации будут те водители, которые уже предупреждались о несоответствии их автомобилей установленным нормам, сообщает URA.RU .

Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобилей. По их словам, применение плёнки делает автомобиль комфортным и безопасным, предотвращает ослепление водителей солнцем и фарами, а также позволяет сэкономить на работе кондиционера в летнее время.