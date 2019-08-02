Регистрация автомобилей, водители которых отказываются убирать не соответствующую нормативам тонировку стёкол, может быть аннулирована.
Кроме того, данная санкция может быть применена и за ряд других несанкционированных изменений в конструкции автомобиля. Например, модификацию системы выхлопа или занижение подвески.
В управлении ГИБДД по Свердловской области пояснили, что наказываться аннулированием регистрации будут те водители, которые уже предупреждались о несоответствии их автомобилей установленным нормам, сообщает
Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобилей. По их словам, применение плёнки делает автомобиль комфортным и безопасным, предотвращает ослепление водителей солнцем и фарами, а также позволяет сэкономить на работе кондиционера в летнее время.