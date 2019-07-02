https://static.news.ru/photo/de7e319a-9cb3-11e9-a95b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Автомобильные дороги находятся в плачевном состоянии в половине российских регионов. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

На заседании коллегии надзорного ведомства он отметил, что состояние региональных и местных дорог вызывает «особую обеспокоенность».

Повсеместно встречаются выбоины и ямы, отсутствует освещение, дорожные знаки, барьерные ограждения, не оборудованы пешеходные переходы, — приводит слова Буксмана ТАСС .

По его словам, в Архангельской области и Калмыкии нормативным требованиям не отвечают около 90% дорог. В других регионах больше половины трасс эксплуатируются с нарушением законодательства.

Некачественное и небезопасное покрытие транспортных артерий остаётся одной из основных причин аварий, подчеркнул замгенпрокурора. Только в 2018 году это стало сопутствующим условием при 60 тыс. ДТП, в которых погибли 5,5 тыс. человек и 75 тыс. получили травмы.

В большинстве регионов местные власти не справляются с функцией контроля за состоянием дорог, отметил Александр Буксман.

При этом, подчеркнул он, из-за высоких тарифов проезд по платным участкам «многие люди воспринимают как роскошь», поэтому «альтернативные бесплатные участки, как правило, перегружены», что повышает их износ.

Ранее News.ru писал, что Буксман также раскритиковал владельцев камер фотовидеофиксации, которые, по его словам, вместо того чтобы обеспечивать безопасность на дорогах, занимаются лишь выкачиванием денег из водителей. При этом нередко идут на уловки и ухищрения.