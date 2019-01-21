Генпрокуратура: вина РФ в крушении Boeing не доказана

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко заявил о том, что доказательств о причастности россиян к крушению малайзийского Boeing в 2014 году над Донбассом нет.
«На сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing», — сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, основания для допроса россиян также отсутствуют, информирует URA.RU.
Самолёт «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате крушения погибли 298 человек.
Как ранее писал News.ru, родственники жертв крушения Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они обвиняют российскую сторону в уничтожении лайнера, а также в препятствовании расследованию.