Генпрокуратура: вина РФ в крушении Boeing не доказана

https://news.ru/storage/news/ffa329a8337c7986d19f7ebb0fe81d76/777a91ef-533f-4723-bb53-99f5d7bd1f42_850.jpg Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко заявил о том, что доказательств о причастности россиян к крушению малайзийского Boeing в 2014 году над Донбассом нет.

«На сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, основания для допроса россиян также отсутствуют, информирует URA.RU.

Самолёт «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате крушения погибли 298 человек.

Как ранее писал News.ru, родственники жертв крушения Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они обвиняют российскую сторону в уничтожении лайнера, а также в препятствовании расследованию.