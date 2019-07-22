https://static.news.ru/photo/b114bb22-ac74-11e9-ab54-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что курортный сбор должен быть передан из регионального ведения в Федеральную налоговую службу (ФНС) и министерство финансов.

Курортный сбор взимают наличными, а администрирование полностью возложено регионы. По мнению политика, это вызывает некоторые неудобства, поэтому эту систему необходимо систематизировать и передать соответствующим органам.

Сбор должен постепенно становиться общей фискальной нагрузкой, — цитирует РИА Новости слова депутата.

Как ранее писал News.ru, несколько процентов отдыхающих отказываются платить курортный сбор за пребывание в Краснодарском крае. Они начали получать квитанции на оплату штрафа в пять тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).