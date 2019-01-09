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В ГД поддержали блокировку сайтов с оскорблениями власти

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции призвал нижнюю палату парламента принять законопроект о блокировке сайтов, на которых оскорбляют власть.

Обратиться в Роскомнадзор смогут Генпрокурор и его заместители, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, за материалы, несущие неуважительное отношение к власти, можно будет попасть за решётку на 15 суток.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас внес два законопроекта.


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