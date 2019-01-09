В ГД поддержали блокировку сайтов с оскорблениями власти

https://news.ru/storage/news/2c7b2f15214619018c42b08816a60ecd/98a85de5-f39f-4971-9db9-184d5a64bd57_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции призвал нижнюю палату парламента принять законопроект о блокировке сайтов, на которых оскорбляют власть.

Обратиться в Роскомнадзор смогут Генпрокурор и его заместители, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, за материалы, несущие неуважительное отношение к власти, можно будет попасть за решётку на 15 суток.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас внес два законопроекта.