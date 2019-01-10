В ГД перенесли рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ

https://news.ru/storage/news/bfded956cbae7bda160d52b0cf581f2b/2d0b6145-093d-4ae5-9a67-6a1694f946a3_850.jpg Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным перенесла рассмотрение законопроекта о возвращении рекламы пива на телевидение.

«В связи с непредставлением отзыва Правительством и неприсутствием представителя Министерства здравоохранения, которое высказалось по данному вопросу с отрицательной позицией, предлагается перенести рассмотрение данного законопроекта на следующую неделю», — передаёт слова Володина «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время чемпионата мира по футболу в России.