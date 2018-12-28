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Депутат Госдумы назвал отмену роуминга подарком на Новый год

Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Член комитета по информационным технологиям, информационной политике и связи Владимир Крупенников заявил, что отмена роуминга является новогодним подарком россиянам.

«Звонить из другого региона в любую точку граждане смогут по домашнему тарифу, по тому, где был заключен договор с компанией связи, а входящие будут бесплатными», — передаёт слова депутата «Москва 24».

Он выразил надежду на то, что это не повлечёт изменения тарифов.

Как ранее писал News.ru, россияне перестанут платить за национальный роуминг. Поправки в закон «О связи» подписал Владимир Путин.

Начиная с 1 июня 2019 года мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны.


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