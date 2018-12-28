Депутат Госдумы назвал отмену роуминга подарком на Новый год

https://news.ru/storage/news/5e00b6af5286c5c97f79aaa7496282ec/01ab072a-f0c6-4459-aa09-174a37c47532_850.jpg Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Член комитета по информационным технологиям, информационной политике и связи Владимир Крупенников заявил, что отмена роуминга является новогодним подарком россиянам.

«Звонить из другого региона в любую точку граждане смогут по домашнему тарифу, по тому, где был заключен договор с компанией связи, а входящие будут бесплатными», — передаёт слова депутата «Москва 24».

Он выразил надежду на то, что это не повлечёт изменения тарифов.

Как ранее писал News.ru, россияне перестанут платить за национальный роуминг. Поправки в закон «О связи» подписал Владимир Путин.

Начиная с 1 июня 2019 года мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны.