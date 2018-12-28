Депутат Госдумы назвал отмену роуминга подарком на Новый год

Член комитета по информационным технологиям, информационной политике и связи Владимир Крупенников заявил, что отмена роуминга является новогодним подарком россиянам.
«Звонить из другого региона в любую точку граждане смогут по домашнему тарифу, по тому, где был заключен договор с компанией связи, а входящие будут бесплатными», — передаёт слова депутата «Москва 24».
Он выразил надежду на то, что это не повлечёт изменения тарифов.
Как ранее писал News.ru, россияне перестанут платить за национальный роуминг. Поправки в закон «О связи» подписал Владимир Путин.
Начиная с 1 июня 2019 года мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны.