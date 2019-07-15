https://static.news.ru/photo/562c0a68-a700-11e9-a8ad-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Новые фигуранты и эпизоды могут появиться в уголовном против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Следственный комитет проверяет его на причастность к другим преступлениям.

Помимо этого, СК устанавливает возможных соучастников преступления, сообщает ТАСС . По словам представителя ведомства, следствие «находится на стадии сбора доказательной базы».

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее, как писал News.ru, стало известно о решении Басманного суда Москвы арестовать €121,7 млн, находящиеся на банковских счетах Абызова. По текущему курсу сумма этих средств составляет около 8,7 млрд рублей.

Помимо этого, суд наложил арест более чем на 437 млн рублей, находящихся на двух расчётных счетах экс-чиновника. Также были арестованы его земельные участки, дома в Подмосковье и квартиры в столице.