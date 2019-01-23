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В ЦИК пройдёт реорганизация

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В феврале в Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) начнёт действовать новое штатное расписание. Свои посты покинут начальники контрольно-кадрового управления и управления информации и работы со СМИ.

«О предстоящей реорганизации объявили в конце ноября 2018 года», — сообщает «Коммерсант».

Кроме того, в ЦИК появятся управление инновационного развития информационных избирательных технологий и управление по работе с обращениями.

Ранее News.ru писал, что Центральная избирательная комиссия намерена проработать меры по защите списков избирателей. Помимо этого, планируется определить способы повышения контроля наблюдателей за изготовлением итоговых протоколов участковых комиссий. Соответствующие решения были приняты по итогам встречи с представителями движения в защиту прав избирателей «Голос».


#цик #эллапамфилова
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