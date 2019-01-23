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В Челябинскую область пришёл смог из Сибая

hutchison/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Жители Кизильского района жалуются на загрязнение атмосферного воздуха, причиной которого стал дым из Башкирии, где из-за Учалинского ГОКа задыхаются люди.

По мнению местных жителей, смог идёт из Сибая, где в воздухе есть превышение диоксида серы и сероводорода. Люди начали обращаться за помощью в общественные движения, так как с начала нового года в воздухе ощущается химический запах.

Ранее прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Сибае. Жителям города Сибай начали выдавать медицинские маски и активированный уголь. Также власти просят ограничить прогулки с детьми из-за серного смога от тлеющего больше месяца заброшенного карьера Учалинского ГОКа.

Как писал News.ru, тлеющий карьер в Башкирии зальют водой. Уральская горно-металлургическая компания начнёт подтопление через неделю, после извлечения оборудования и подготовки шахт. Сибайский филиал Учалинского ГОКа уже ведёт проливку очага илистой массой. Проблему с загрязнением воздуха в городе власти планируют решить к 1 февраля.


#башкирия #челябинскаяобласть #смог
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