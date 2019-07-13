https://static.news.ru/photo/4b7af0a4-a645-11e9-bf27-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Начальник Главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова сообщила, что мошенники стали всё чаще с помощью интернет-телефонии подменять свои номера телефонов номерами банков и таким образом воровать деньги с карт даже не самых доверчивых граждан.

Они выдают себя за сотрудников службы безопасности банка, обращаются по имени и отчеству, знают фамилию и даже некоторые цифры номера карты, срок её действия, — рассказала «Российской газете» Иванова.

Аферисты предпочитают звонить ночью или утром, когда человеку сложнее сориентироваться, говорят быстро и уверенно. Как правило, они просят назвать код из смс, которая приходит на телефон, и запугивают, что в противном случае деньги с карты пропадут.

Даже если у мошенников есть все данные карты, код получить они не могут: его создаёт автомат и присылает владельцу карты перед операцией, — пояснила Иванова.

Она посоветовала в подобных случаях никаких данных не называть, прерывать разговор и перезванивать в банк самостоятельно по телефону, указанному на карте, а затем обратиться в кредитную организацию для перевыпуска карты.

Как писал News.ru, эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян. Согласно докладу, представленному на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств. Этому способствует низкая киберграмотность населения, банальная неосторожность пользователей и кража гаджетов.Только в июне текущего года таким способом у 17 москвичей было украдено около 6 млн рублей.