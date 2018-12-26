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Бизнес-центр «Союз» горит в центре Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В экстренных службах сообщили, что площадь возгорания в бизнес-центре увеличилась до 30 кв. м.

Центр находится в столичном районе Хамовники. Возгорание произошло в одном из помещений офисного двухэтажного здания. Очаг возгорания находится на втором этаже. Горят помещения, где находятся квесты.

Бизнес-центр расположен по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, строение 37.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее News.ru писал, что произошло возгорание жилого дома в Москве. Пожар произошел по адресу: улица Косинская, дом 14, корпус 1. Пожар начался на 10-м этаже дома. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Огонь локализован, к 17:30 пожар ликвидировали. Пожарные вывели пять человек из горящего дома. 


#москва #пожар #ЧП
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