Бизнес-центр «Союз» горит в центре Москвы

https://news.ru/storage/news/35a0af67ff3b7d0391b9ad9d5c4eceb9/40d74ecd-9e10-4268-9e4b-f5e998e0af28_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В экстренных службах сообщили, что площадь возгорания в бизнес-центре увеличилась до 30 кв. м.

Центр находится в столичном районе Хамовники. Возгорание произошло в одном из помещений офисного двухэтажного здания. Очаг возгорания находится на втором этаже. Горят помещения, где находятся квесты.

Бизнес-центр расположен по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, строение 37.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее News.ru писал, что произошло возгорание жилого дома в Москве. Пожар произошел по адресу: улица Косинская, дом 14, корпус 1. Пожар начался на 10-м этаже дома. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Огонь локализован, к 17:30 пожар ликвидировали. Пожарные вывели пять человек из горящего дома.