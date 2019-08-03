Правоохранительные органы 3 августа усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о незаконности организации акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
По Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, на границе Тверского и Никитского бульваров выставлены металлические ограждения, сообщает «
Патрули также встречаются на Гоголевском и Никитском бульварах от Пречистенских ворот до площади Никитских ворот.
Как писал News.ru, представитель столичного ГУ МВД напомнил, что планируемая 3 августа акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму незаконна. Полиция будет оперативно реагировать на нарушения порядка, отметил он.
Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста 27 июля в Москве привела к административным арестам 88 граждан, кроме того, суды назначили свыше 330 штрафов. Несогласованные протесты были организованы не без иностранного вмешательства, уверен председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.