https://static.news.ru/photo/ca82f96a-b5df-11e9-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы 3 августа усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о незаконности организации акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, на границе Тверского и Никитского бульваров выставлены металлические ограждения, сообщает « Интерфакс ».

Патрули также встречаются на Гоголевском и Никитском бульварах от Пречистенских ворот до площади Никитских ворот.

Как писал News.ru, представитель столичного ГУ МВД напомнил, что планируемая 3 августа акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму незаконна. Полиция будет оперативно реагировать на нарушения порядка, отметил он.

Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста 27 июля в Москве привела к административным арестам 88 граждан, кроме того, суды назначили свыше 330 штрафов. Несогласованные протесты были организованы не без иностранного вмешательства, уверен председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.