https://static.news.ru/photo/cf38218c-a325-11e9-b973-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Громыко Фото: mastaki.by

Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза художников.

Громыко ушёл из жизни 10 июля в возрасте 96 лет.

Он окончил Минское художественное училище в 1951 году, а в 1959 году — Белорусский театрально-художественный институт.

В период с 1977 по 1982 Громыко являлся главой Союза художников БССР.

Как ранее писал News.ru, на 89-м году жизни скончался американский актёр Рип Торн, снявшийся в десятках популярных фильмов. Актёр умер 9 июля в своём доме в Коннектикуте в окружении близких.