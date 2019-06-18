https://static.news.ru/photo/f3e5faf4-919b-11e9-a394-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Авилов Александр/АГН"Москва"

По меньшей мере один из троих одиннадцатиклассников, чьи экзаменационные листы получили 0 баллов, приобретал ручку в магазине специализированных товаров для ЕГЭ. В связи с этим обстоятельства инцидента будут изучены специальной комиссией, чтобы исключить подобные ситуации впредь.

Пасту из «неправильных» ручек техника не зафиксировала при обработке результатов, пояснили в Минобразования Астраханской области.

Вместе с тем, заверили в министерстве, работы решено не аннулировать, так как школьники не виноваты в сложившейся ситуации.

История с учениками, получившими нулевые баллы на ЕГЭ по математике, завершилась. Принято окончательное решение: работы школьников будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объёме, — цитирует « Свободная пресса » сообщение регионального Минобразования.

Результаты, как ранее писал News.ru, обещают озвучить 19 июня. Между тем власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались по стандарту.