https://static.news.ru/photo/87315726-976a-11e9-8758-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Кампания по изъятию животных у нелегальных курортных фотографов началась в Анапе.

В ходе первого рейда специальная комиссия изъяла попугая и двух обезьян. По словам мэра Анапы Юрия Полякова, они будут помещены в зоопарк, где получат должное внимание и заботу. Толчком к созданию комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных, в которую вошли сотрудники полиции, Росприроднадзора, ветеринарной службы и мэрии, послужили многочисленные жалобы жителей и гостей города-курорта, передаёт «Коммерсант» .

Это не может не вызвать сочувствие! В рамках права, с учетом многочисленных обращений и жалоб отдыхающих и жителей города мы будем и дальше активно противодействовать этой проблеме, — заявил Поляков.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы провели проверку на рынке «Садовод». Местный житель сообщил, что там продаются редкие черепахи.