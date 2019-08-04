https://static.news.ru/photo/1a402c26-b6cf-11e9-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Власти Амурской области намерены запретить проживание в домах, признанных аварийными. Губернатор Василий Орлов поручил региональному Министерству юстиции подготовить предложения по соответствующим поправкам в федеральное законодательство.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в ходе мониторинга территорий, пострадавших от подтоплений, было выявлено несколько фактов, когда люди продолжали жить в домах, признанных непригодными для этого ещё после наводнения 2013 года. При этом положенные им выплаты на переселение они в то время получили.

Сейчас в Приамурье подтопленными остаются 54 дома и 1110 приусадебных участков. Эвакуированы 2394 человека, 229 из них находятся в пунктах временного размещения, уточнили в пресс-службе .

Как писал News.ru, в конце июля из-за разлива рек бассейна Зеи в регионе оказались затоплены 11 населённых пунктов. На территории Мазановского и Селемджинского районов эвакуировали 1304 человека, в том числе 380 детей. Кроме того, вертолёт Ми-26 МЧС доставил местным жителям 3,6 т воды и 1 т продуктов питания.