https://static.news.ru/photo/1d6feb9c-933f-11e9-a67a-fa163e074e61_1024.jpg Подготовка к выпуску на волю млекопитающих Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Обитателей «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморском крае начали перегружать в автомобили. По некоторым данным, переселение может быть связано с доставкой животных к месту выпуска.

Двух косаток перегружают в фуры. К базе подъехали автомобили полиции, — цитирует очевидца « Интерфакс ».

Вместе с тем пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра сообщила, что началась подготовка млекопитающих к выпуску в естественную среду, их выгружают в специальные ванны для транспортировки. Она будет производиться автомобильным и речным транспортом и займёт около шести дней.

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных. Кроме того, было сказано, что как минимум 11 из 13 косаток содержались в бухте Средняя недалеко от Находки.

Как писал News.ru, ранее Минприроды проинформировало, что косатки из «китовой тюрьмы» будут выпущены в Охотское море. Перед этим их пометят GPS-трекерами.