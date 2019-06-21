https://static.news.ru/photo/abbb8d78-944a-11e9-8371-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Судно с животными, которых вывезли из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае, следует по Амуру к месту выпуска. Он запланирован на побережье в Хабаровском крае.

Первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили в сторону Охотского моря 20 июня. Сутки спустя грузовики прибыли в Хабаровск, где млекопитающих поместили на судно.

Погрузка транспортировочных ванн с белухами и косатками завершилась благополучно. Судно отправилось к месту выпуска животных, — цитирует РИА Новости представителя Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Он отметил, что перед отправкой узников китовой тюрьмы обследовали, их состояние признано удовлетворительным.

О существовании китовой тюрьмы стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.

Позже природоохранная прокуратура Владивостока выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые выловили животных. По данным СК, в китовой тюрьме содержались 11 косаток и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин высказал мнение, что затягивание ситуации с выпуском животных в естественную среду обитания связана с высокой стоимостью её обитателей.