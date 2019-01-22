Гендиректор Yota Добрынин покинул пост

https://news.ru/storage/news/b4664a621f8b70e0372bc30bf775987d/76a8f232-2be8-435c-b8a5-6dde03d5a7fc_850.jpg Михаил Почуев/ТАСС

Владимир Добрынин

Владимир Добрынин покидает пост генерального директора мобильного оператора Yota (ООО «Скартел»). Эту должность он занимал с 2016 года.

Информацию об уходе Добрынина подтвердили в компании. Временно исполнять обязанности главы Yota будет финансовый директор Саид Мунаев. Добрынин планирует заниматься собственными международными проектами.

Причиной ухода Добрынина мог стать конфликт с «МегаФоном» из-за реструктуризации бизнес-процессов, в том числе финансирования, сообщили источники TJ. В Yota эту информацию комментировать отказались. Добрынин заявил, что споров нет, а все рабочие вопросы разрешены.

Yota на рынке с 2007 года, федеральным мобильным оператором фактически стала в 2014 году после сделки с «МегаФоном», купившим 100% компании. С тех пор её руководители неоднократно менялись.

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