https://static.news.ru/photo/d625493a-a9d7-11e9-9c0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа предлагают в Госдуме. Депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающие увеличение штрафов в десять раз.

Так, за каждый час опоздания багажа или рейса штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей, сообщают « Известия ».

Увеличение размера наказания последует, в случае принятия поправок, которые обяжут авиакомпании платить неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. При этом в Минтрансе подчеркнули, что предложенные поправки могут обернуться повышением стоимости перевозки для пассажиров.

Ранее News.ru сообщал, что транспортная прокуратура проведёт ещё один выездной приём граждан в столичном аэропорту Шереметьево в связи с задержками выдачи багажа. Он состоится 13 и 14 июля в зоне прилёта терминала D. По представлениям прокуратуры руководство аэропорта уже уволило ряд руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево хэндлинг».