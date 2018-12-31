Утверждена программа переобучения предпенсионеров

https://news.ru/storage/news/e7e58d43550d152e705e90e74048deb3/3c08f0cb-29d9-4f32-bdde-70b010584c76_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет.

Её цель — содействие занятости так называемых предпенсионеров с помощью, как заявлено в документе, «организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда».

Гражданами предпенсионного возраста считаются россияне в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

«Участниками программы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения», — сказано в распоряжении правительства.

Ключевым показателем эффективности программы будет доля сохранивших свои рабочие места предпенсионеров, которые прошли обучение или переквалификацию. Таких должно быть не менее 85%.

По итогам обучения предполагается проводить экзамен и выдавать специальный документ — «Скиллс Паспорт», в котором будет содержаться «профиль профессиональных компетенций». По желанию человека он может быть использован при составлении резюме.

Финансировать программу будут из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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