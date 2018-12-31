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Утверждена программа переобучения предпенсионеров

Nikolay Titov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет.

Её цель — содействие занятости так называемых предпенсионеров с помощью, как заявлено в документе, «организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда».

Гражданами предпенсионного возраста считаются россияне в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

«Участниками программы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения», — сказано в распоряжении правительства.

Ключевым показателем эффективности программы будет доля сохранивших свои рабочие места предпенсионеров, которые прошли обучение или переквалификацию. Таких должно быть не менее 85%.

По итогам обучения предполагается проводить экзамен и выдавать специальный документ — «Скиллс Паспорт», в котором будет содержаться «профиль профессиональных компетенций». По желанию человека он может быть использован при составлении резюме.

Финансировать программу будут из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Ранее News.ru сообщал, что в России могут увеличиться пособия по безработице. В 2019 году в правительстве будет обсуждаться вопрос возможного перехода к новой модели их формирования.


#работа #пенсии #предпенсионеры
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