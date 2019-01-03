Утащивший собак у пограничников тигр пойман в Приморье

https://news.ru/storage/news/52248e3f7f76f3f508d18ca629bb0e19/cae0f403-c308-4b7e-b7e1-7cf9ee064e7d_850.jpg Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Специалисты поймали амурского тигра, предположительно, утащившего у пограничников в Уссурийске двух служебных собак в конце декабря. Об этом сообщили в национальном парке Приморского края «Земля леопарда».

Информация о появлении тигра поступила 29 декабря от пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Тогда зверь проник в питомник, где его жертвами стали две служебные собаки. Так как данная территория входит в состав национального парка «Земля леопарда», в тот же день на месте побывали его сотрудники, говорится на сайте парка.

«Вместо охоты на копытных, зверь предпочёл преодолеть сразу несколько заборов, чтобы добраться до собак. Научные сотрудники установили на участке дополнительные фотоловушки, предупредив о возможном возвращении хищника. Спустя два дня, 31 декабря, тигр появился на заставе снова», — заявили представители национального парка «Земля леопарда».

На этот раз тигр долго ходил по участку. Пограничники пытались отпугнуть его огнём и холостыми выстрелами, но зверь игнорировал эти усилия. Тигр при этом хромал, припадая на задние лапы.

Вечером 2 января, когда животное вновь пришло на заставу, его изловили и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных, где хищника обследуют.

Причиной неадекватного поведения крупной кошки могло стать ранение, болезнь или престарелый возраст. Необычное поведение зверя представляло угрозу для человека, в связи с чем было принято решение об отлове.

Как писал в октябре News. ru со ссылкой на директора Всемирного фонда дикой природы России Игоря Честина, через пять лет численность амурских тигров может вырасти до 700 особей. В настоящее время популяция этих редчайших кошек составляет 500 особей.