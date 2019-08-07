https://static.news.ru/photo/f1767936-b916-11e9-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Авиакомпания Utair вынудила мать двоих детей-инвалидов приобрести 13 билетов на рейс из Кургана в Москву. В результате компанию обвинили в обмане потребителей и привлекли к административной ответственности.

Utair оштрафован на 50 тыс. рублей, — сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Обвинение было предъявлено авиаперевозчику по двум статьям КоАП РФ — ч. 1 ст. 14.7 «Обман потребителей» и ч. 1 ст. 14.5 «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации». Кроме того, Utair оштрафована за «невыполнение требований прокурора» по выявленным нарушениям.

Инцидент случился в феврале 2019 года. Utair заставила мать-одиночку Наталью Гумённую купить для двух её детей-инвалидов 13 мест на рейс Курган — Москва. Перевозчик пояснил, что один ребёнок, которого необходимо перевозить на носилках, займёт девять мест, а второй, с костылём, два. Жительница Хабаровска летела домой с двумя сыновьями с ДЦП после лечения в центре Илизарова в Кургане. Всего за билеты в одну сторону ей пришлось отдать более 50 тыс. рублей.

История вызвала широкий общественный резонанс. Граждане собрали деньги для Натальи Гумённой. Ей восполнили все затраты на транспортировку, писал News.ru.