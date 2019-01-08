Успехи России в борьбе за трезвость оценили в Канаде

https://news.ru/storage/news/7e7c2ae9fb70a81421463b0fd2bbfe98/c6e9ea02-ff79-4fbb-ac49-f1e9eb765c38_850.jpg David Tanecek/CTK/Global Look press

Россия достигла значительных успехов в борьбе за трезвость, приблизившись к показателям Франции и Германии.

Так, в 2008 году Россия находилась на четвёртом месте в рейтинге самых пьющих стран мира, а в 2018 году переместилась на 14-ю строчку. Таким образом, употребление алкоголя гражданами сократилось с 15 литров на человека в год — до 10 литров.

Журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун в своей статье также отметил, что доля крепких спиртных напитков, таких как водка, в общей структуре потребления алкоголя в России снизилась на 31%.

По его мнению, оздоровлению нации способствовали меры российского правительства, предпринятые для борьбы с пьянством. Например, была запрещена продажа алкоголя в ларьках и продуктовых магазинах после 23:00, что, как считает автор статьи, благотворно сказалось на привычках россиян, которые стали делать выбор в пользу более здорового образа жизни в целом.

Таким образом, если когда-то Россия и имела сомнительную репутацию одной из самых пьющих стран мира, то сегодня она всё больше отдаляется от этого стереотипа, констатировал канадский журналист.

Ранее News.ru писал о том, что Эстония признана самой пьющей страной Европы. Местные жители в среднем выпивают свыше 15 литров спирта в год. На втором месте рейтинга оказалась Литва, на долю которой приходится 13,61 литра. Замыкают тройку лидеров чехи, которые ежегодно выпивают 12,99 литра.