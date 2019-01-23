Условный срок получил мужчина за слежку за судами

https://news.ru/storage/news/9c3601cb2f24783d0229c51f47b5cf38/fd3f795e-5c7b-480a-ba46-f653abe9dfab_850.jpg Andrey Shapran/Global Look Press

Мужчина из Петропавловска-Камчатского разработал схему слежения за пограничными сторожевыми судами для продажи этих сведений рыбодобывающим компаниям.

Пойманный с поличным, он получил 3 года и 4 месяца лишения свободы условно. По словам представителей пресс-службы Управления ФСБ РФ по Камчатскому краю, это первый в российской истории случай, когда преступника ждёт уголовная ответственность за получение сведений, являющихся государственной тайной, с помощью «технических средств для негласного получения информации».

Ранее News.ru писал о том, что моряки, спасённые после пожара на судах «Канди» и «Маэстро», находятся сейчас в Керченской городской больнице.