Усиленная группа СК работает на месте магнитогорского ЧП

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Более 100 сотрудников Следственного комитета находятся на месте трагедии в Магнитогорске. Там работают следователи и криминалисты из челябинского управления и центрального аппарата ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл специальное совещание с группой, на котором утвердил её окончательный состав, сообщила агентству ТАСС официальный представитель комитета Светлана Петренко. Он также принял участие в нескольких совещаниях по поводу расследования уголовного дела о происшествии.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично.

Как писал News.ru, местонахождение 32 человек остаётся неизвестным. Спасатели и другие уполномоченные ведомства ведут работу по их поиску. С момента начала операции из-под завалов было извлечено 15 человек, включая девятерых погибших и шестерых спасённых. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.