https://static.news.ru/photo/dc234c16-9b21-11e9-be30-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Сипягин Фото: gubernator33.ru

Администрация Владимирской области намерена помочь в возмещении ущерба жителям пострадавших от взрыва квартир в городе Коврове. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сипягин.

По результатам первичного осмотра дома специалисты пришли к выводу, что его несущие конструкции не имеют существенных повреждений. Первоочередная задача — вставить окна и двери. Это будет сделано не за счёт жителей. Администрация области поможет городу, — написал Сипягин на странице «ВКонтакте».

Он отметил, что жильцы пострадавших квартир отказались от переселения в гостиницу, предпочтя разместиться у родственников. По словам губернатора, имущество жителей находится под охраной полиции, в доме постепенно восстанавливается водо- и газоснабжение. Электричество есть во всех квартирах, кроме той, где произошёл взрыв, и соседней. Сипягин также заявил о намерении наградить пострадавших при пожаре полицейских и сотрудников экстренных служб.

Как ранее писал News.ru, в ночь с 28 на 29 июня в пятиэтажном доме № 1/2 по улице Зои Космодемьянской города Коврова произошёл взрыв газа с последующим возгоранием. По версии следствия, причиной аварии стала утечка. В одной из квартир были вырваны подводящие газ шланги, что привело к скоплению паров в помещении. В момент взрыва в квартире находилась семья — взрослый мужчина и его родители. В результате отец семейства погиб, пострадали 10 человек, среди которых — спасатели и полицейские. В качестве основной версии инцидента рассматриваются неадекватные действия одного из жителей квартиры, в которой произошло ЧП. Сообщалось, что накануне он выписался из специализированной клиники. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.