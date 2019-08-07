https://static.news.ru/photo/c5eaa3ee-b8f5-11e9-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае, где горит более 800 тысяч га тайги, может составить не менее 1,5–2 млрд рублей, заявил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Объём ущерба, по тем методикам, которые существуют, в год составляет примерно, после пожароопасного периода, от 1,5 до 2 млрд рублей. Думаю, что в этом году он, конечно же, не будет ниже. Сезон достаточно напряжённый, — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что данная методика оценивает исключительно стоимость древесины, но не ущерб для экосистемы.

Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

Как ранее писал News.ru, площадь лесных пожаров по состоянию на утро среды, 7 августа, в Красноярском крае составила 880 тысяч га. Во вторник, 6 августа, в аналогичное время горело 826,5 тысячи га леса.