https://static.news.ru/photo/2dcf5a6e-ab80-11e9-a1dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Иркутск сегодня"/ТАСС

Ущерб аграриям Иркутской области от паводка достигает 250 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко.

Минсельхоз уже подтвердил потери в размере более 179 млн рублей. Сейчас готовится ещё одна партия документов от наших аграриев, поэтому сумма вырастет до 250 млн рублей, — цитирует его « Интерфакс ».

В результате стихии затопленными оказались 8,5 тысячи гектаров посевов сельхозтоваропроизводителей, а также порядка 3,8 тысячи личных подсобных хозяйств.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

Ранее, как писал News.ru, правоохранительные органы завели уголовное дело из-за халатности чиновников во время паводков в Иркутской области. По требованию главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина материалы переданы в центральный аппарат ведомства.