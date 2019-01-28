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Ушёл из жизни профессор МГУ Александр Тертычный

Александр Тертычный journ.msu.ru

Александр Тертычный

общество [ версия для печати ]

Доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Александр Тертычный скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил его коллега российский журналист и педагог Григорий Прутцков.

На своей странице в Facebook он написал, что из жизни ушёл «авторитетнейший учёный, автор фундаментальных научных исследований» и учебников, по которым будет заниматься ещё не одно поколение студентов журфаков по всей России.

«Александр Алексеевич был удивительно добрый, душевный и отзывчивый человек. К нему можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет», — добавил Прутцков.

Ранее News.ru сообщил о смерти выдающегося советского кинооператора Валерия Никонова, снявшего свыше 100 документальных фильмов. Никонов ушёл из жизни в возрасте 76 лет.


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