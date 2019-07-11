https://static.news.ru/photo/f7249af6-a3cd-11e9-b755-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Столичный «Мосэкомониторинг» не зафиксировал превышения норм концентрации загрязняющих веществ в атмосфере вблизи ТЭЦ-27 «Северная» в Мытищах, где произошёл пожар.

Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышений загрязняющих веществ, — сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты также отметили, что рассеиванию вредных веществ способствовали хорошие погодные условия, благодаря чему они не накапливались в приземном слое атмосферы.

Как писал News.ru, крупный пожар на территории ТЭЦ-27 мог произойти в результате прорыва газопровода. На месте продолжают работать следственная группа в составе криминалистов, следователи первого и второго управлений по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела. По последним данным, число пострадавших при пожаре возле ТЭЦ в подмосковных Мытищах возросло до 12 человек.