https://static.news.ru/photo/2d6980f0-a2f6-11e9-b317-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Синоптики второй день подряд отмечают повышенный уровень загрязнения воздуха в столице.

Так, согласно данным Росгидромета, в Медведково концентрация диоксида азота в полтора раза превысила допустимые показатели. В районе Нагорный и в Печатниках уровень содержания формальдегида также превысил норму.

Накануне в Южном Тушино специалисты выявили повышенное содержание сероводорода в воздухе. Уровень концентрации других загрязняющих веществ нормы не превышал. Синоптики отметили, что 10–11 июля вредные примеси должны рассеяться.

Ранее News.ru писал о том, что жители Санкт-Петербурга сообщили о странном пятне кофейного цвета, появившемся в Неве. Грязь была замечена возле дома № 13 по Двинской улице, в Морском порту города.