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Слово «гетеросексуальность» на несколько часов возглавило тренды российского Twitter, в воскресенье, 28 июля. На втором и третьих местах в актуальных темах социальной сети оказались горячие темы про Алексея Навального и лесные пожары в Сибири с хештегом #SaveSiberianForest.

Слово «гетеросексуальность» вышло в Топ благодаря флешмобу одного из пользователей. Попробуйте написать «гетеросексуальность» с закрытыми глазами. Если вы не сможете значит вы лгбт+, — сообщалось на странице шутника. Другие пользователи...