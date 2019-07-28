Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся на 8 см выше критической отметки. Спасатели разослали уведомления о ситуации местным чиновникам.
Уровень воды в реке Ия по состоянию на 22:00 (17:00 мск) составляет 708 см, — сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Тулуна.
Это произошло из-за проливных дождей, обрушившихся на регион. В конце июня непрекращающиеся ливни повысили уровень рек, и те вышли из берегов. Тогда паводок унёс жизни 25 человек. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.
Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников, писал News.ru.