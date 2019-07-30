Полицейские возбудили административное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который прокатился в аэропорту на транспортной ленте, чтобы не стоять в очереди за чемоданом.
В столицу Северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днём 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортёрную ленту и проехал в багажное отделение, — говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Пенсионер приехал в Екатеринбург из Хабаровска. Сотрудник службы авиационной безопасности, заметив нарушение, вызвал полицейских. Административное дело возбуждено по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта).
Ранее News.ru писал, что британская семейная пара Клайв и Лорна Лукас помогла усмирить буйную пассажирку во время перелёта из Лондона в турецкий Даламан. Дебоширка Хлоя Хейнс пыталась открыть аварийный выход с криком «Всех убью!». Супруги связали девушку ремнём безопасности и держали, пока лайнер не вернулся из-за инцидента в аэропорт Стэнстед. На обратном пути самолёт сопровождали два истребителя королевских ВВС.