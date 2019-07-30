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Глава ГУП Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» Дмитрий Богатов заявил, что к визиту патриарха Кирилла в городе был уложен временный асфальт. По его словам, дорожное покрытие было уложено за счёт спонсорских средств.

Чиновник рассказал, что теперь будет проведён полноценный ремонт полотна. Для этого дорожные службы снимают временный асфальт, передаёт РИА Новости. Асфальт был уложен специально к приезду патриарха. Ожидался большой наплыв паломников,...