https://static.news.ru/photo/7fb12e3d-d5d2-4e36-a603-b900da5e96b6_660.jpg Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Суд обязал МВД выплатить жительнице Пермского края более 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба за испорченный отпуск за рубежом.

Уроженка Прикамья собралась вместе с дочерью поехать в отпуск во Вьетнам. Женщина оформила загранпаспорт и купила туристическую путёвку с вылетом из Екатеринбурга в Нячанг. В аэропорту пограничники отказались выпускать россиянок из страны, так как в паспорте не оказалось необходимой отметки УФМС, сообщает URA.RU .

В итоге им пришлось вылететь в отпуск на два дня позже. После возвращения из Вьетнама женщина подала в суд на МВД по Пермскому краю, который взыскал с ведомства более 60 тысяч рублей за испорченный отдых.

Ранее News.ru писал, что россиянин Михаил Амосов выиграл суд против авиакомпании Бахрейна Gulf Air о компенсации за задержку рейсов. Мужчина указал в иске, что услугами перевозчика воспользовался зимой 2018 года. Он приобрёл билеты на рейсы из Москвы в Коломбо с пересадкой в Бахрейне и обратно. Из-за непунктуальности перевозчика россиянин потерял два дня отпуска, а также средства, потраченные на билеты из Москвы в Петербург и на вынужденное проживание в отеле.