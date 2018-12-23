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«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших

ГУ МЧС России по Пермскому краю

общество [ версия для печати ]

Руководство ПАО «Уралкалий» пообещало выплатить семьям рабочих, погибших при пожаре на шахте в городе Соликамске, по три миллиона рублей. Кроме того, организация готова оказать всестороннюю помощь близким горняков.

«Компанией „Уралкалий“ принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит три миллиона рублей. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период», — говорится в сообщении гендиректора компании Дмитрия Осипова.

Ранее начальник подрядной организации «УС-30», сотрудники которой вели строительные работы, Андрей Максимов заявил, что родственникам выплатят единовременную помощь в размере двух миллионов рублей. Он добавил, что родные также получат страховку, которая составляет около миллиона рублей, писал News.ru.

ЧП произошло 22 декабря на строящейся шахте под городом Соликамском. На поверхность удалось подняться восьми рабочим, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.


#шахты #уралкалий
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