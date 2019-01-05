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Второй день на Урале прощаются с погибшими

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Похороны 16 человек, которые погибли при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, проходят в Челябинской области.

Ранее предполагалось, что 5 января будут похоронены девять жертв трагедии.

4 января в Магнитогорске простились с первыми 6 погибшими.

Панихиду по усопшим решено провести в городском кафедральном соборе на девятый день после трагедии — 8 января.

Ранее молебен о жертвах трагедии на Урале в Успенском соборе Московского Кремля провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#ПОХОРОНЫ #взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
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