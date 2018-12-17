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Поддельное пиво стало популярнее водки на Урале

Fadi Arouri/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Самым массовым контрафактным алкогольным напитком на Урале стало пиво. В 2018 году было обнаружено 23,6 тысячи декалитров нелегальной продукции, из которых 86% составили пивные напитки.

По словам руководителя Росалкогольрегулирования по УрФО Юрия Чащина, пивной рынок не лицензируется, а регуляторы фиксируют только его объёмы, а не продукт «побутылочно». В связи с этим именно в рамках производства пива больше места для махинаций.

Эксперт отметил, что за 2015 год надзорное ведомство изъяло 55 тысяч декалитров, причём 90% из них составляла водка.

При этом Чащин не смог сравнить контрафактные пиво и водку по степени опасности. Он только уточнил, что такие напитки не соответствуют различным требованиям, сообщает URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что Госдума выступает за полную отмену запрета на рекламу пива во время трансляции или записи спортивных соревнований на ТВ. На время ЧМ-2018 подобные объявления разрешили, однако правило действует до 1 января 2019 года. Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разрешить и после 1 января 2019 года рекламировать напиток в прессе, на спортивных теле- и радиоканалах.


#пиво #урал #водка
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